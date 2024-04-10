До України прибув міністр оборони Литви

Лаурінас Кащюнас уже встиг провести зустріч із Зеленським.

До України прибув міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас. Він уже встиг провести зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє LRT.

"Візит уже розпочався, я щойно зустрівся з президентом Зеленським. У нас була конструктивна і гарна зустріч, і ми продовжимо роботу. Я представив увесь наш пакет підтримки, хочу сказати, що він більший, ніж ми планували, і буде ще більшим - ми будемо шукати всі шляхи і можливості для його подальшого збільшення", – заявив він.

За його словами, він також представив Зеленському плани Литви щодо розгортання бойових безпілотників і коаліції з розмінування.

Міністр додав, що в рамках трирічної програми Литви з надання допомоги Україні в розмірі 200 млн євро вже виділено 84 млн євро - на 20 млн євро більше, ніж планувалося.

"Я також представив ідею програми безпілотників, у рамках якої ми створимо власну промисловість, але нам ще потрібно розібратися з правовими рамками, і будемо поставляти безпілотники українцям, які потім будуть випробовуватися на полі бою", – сказав Кащюнас.