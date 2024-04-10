До України прибув міністр оборони Литви
До України прибув міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас. Він уже встиг провести зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє LRT.
"Візит уже розпочався, я щойно зустрівся з президентом Зеленським. У нас була конструктивна і гарна зустріч, і ми продовжимо роботу. Я представив увесь наш пакет підтримки, хочу сказати, що він більший, ніж ми планували, і буде ще більшим - ми будемо шукати всі шляхи і можливості для його подальшого збільшення", – заявив він.
За його словами, він також представив Зеленському плани Литви щодо розгортання бойових безпілотників і коаліції з розмінування.
Міністр додав, що в рамках трирічної програми Литви з надання допомоги Україні в розмірі 200 млн євро вже виділено 84 млн євро - на 20 млн євро більше, ніж планувалося.
"Я також представив ідею програми безпілотників, у рамках якої ми створимо власну промисловість, але нам ще потрібно розібратися з правовими рамками, і будемо поставляти безпілотники українцям, які потім будуть випробовуватися на полі бою", – сказав Кащюнас.