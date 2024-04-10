Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

До України прибув міністр оборони Литви

10 квітня 2024, 15:33
До України прибув міністр оборони Литви
Фото: з вільного доступу
Лаурінас Кащюнас уже встиг провести зустріч із Зеленським.

До України прибув міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас. Він уже встиг провести зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє LRT.

"Візит уже розпочався, я щойно зустрівся з президентом Зеленським. У нас була конструктивна і гарна зустріч, і ми продовжимо роботу. Я представив увесь наш пакет підтримки, хочу сказати, що він більший, ніж ми планували, і буде ще більшим - ми будемо шукати всі шляхи і можливості для його подальшого збільшення", – заявив він.

За його словами, він також представив Зеленському плани Литви щодо розгортання бойових безпілотників і коаліції з розмінування.

Міністр додав, що в рамках трирічної програми Литви з надання допомоги Україні в розмірі 200 млн євро вже виділено 84 млн євро - на 20 млн євро більше, ніж планувалося.

"Я також представив ідею програми безпілотників, у рамках якої ми створимо власну промисловість, але нам ще потрібно розібратися з правовими рамками, і будемо поставляти безпілотники українцям, які потім будуть випробовуватися на полі бою", – сказав Кащюнас.

війна в Україніросія окупантиЛитваВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Війна росії проти України та зомбі-ідіотизм Заходу. Ізраїлю збільшили допомогу в десятки разів, тоді як Україна не отримала нічого – Том Купер
Політика
Війна росії проти України та зомбі-ідіотизм Заходу. Ізраїлю збільшили допомогу в десятки разів, тоді як Україна не отримала нічого – Том Купер
Переклад iPress – 10 квітня 2024, 16:04
Зеленський застерігає: росія проникла в політику США. Ексклюзивне інтерв'ю президента України – Politico
Політика
Зеленський застерігає: росія проникла в політику США. Ексклюзивне інтерв'ю президента України – Politico
Переклад iPress – 10 квітня 2024, 11:38
Чорний ринок і Starlink Ілона Маска для ворогів США. Як Starlink опиняється в росії – Wall Street Journal
Політика
Чорний ринок і Starlink Ілона Маска для ворогів США. Як Starlink опиняється в росії – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 23:45
На Донбасі російські війська отримують потужну підтримку ВКС. Якість північнокорейських боєприпасів покращується не на користь росіян – Том Купер
Політика
На Донбасі російські війська отримують потужну підтримку ВКС. Якість північнокорейських боєприпасів покращується не на користь росіян – Том Купер
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 16:35
Кампанія російських тролів проти підтримки України Сполученими Штатами. Витік документів з кремля – Washington Post
Політика
Кампанія російських тролів проти підтримки України Сполученими Штатами. Витік документів з кремля – Washington Post
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 11:36
росіяни продовжують нести великі втрати при наступах. Та втрачати техніку – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують нести великі втрати при наступах. Та втрачати техніку – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 09:06
Тестовий пробіг: росія та Китай. Як Україна допомагає світу підготуватися до боротьби з КНР – Едвард Лукас та Волтер Клеменс
Політика
Тестовий пробіг: росія та Китай. Як Україна допомагає світу підготуватися до боротьби з КНР – Едвард Лукас та Волтер Клеменс
Переклад iPress – 08 квітня 2024, 16:41
Політика США стосовно ударів України по росії – безглузда і непрактична. Урядом США маніпулює пропутінське крило республіканців – Філліпс О'Брайен
Політика
Політика США стосовно ударів України по росії – безглузда і непрактична. Урядом США маніпулює пропутінське крило республіканців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 квітня 2024, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється