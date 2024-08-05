До України прибув міністр юстиції Японії Рюдзі

Сторони планують обговорити співпрацю у сферах судової реформи.

До України прибув міністр юстиції Японії Коїдзумі Рюдзі, щоб обговорити можливості співпраці у сферах судової реформи та протидії корупції.

Про це повідомляє пресслужба посольства Японії в України.

"Під час візиту він планує провести низку зустрічей з українськими колегами для обговорення можливостей подальшої співпраці у сферах судової реформи та протидії корупції", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у липні Київ відвідував міністр освіти, культури, спорту та науки Японії Моріяма Масахіто. Під час свого візиту міністр провів низку зустрічей з українськими колегами, щоб обговорити спільні проєкти та можливості подальшої співпраці в культурній та освітній сферах. Зокрема Моріяма Масахіто зустрівся із міністром освіти Оксенем ЛІсовим. Сторони обговорила питання академічних обмінів, підвищення мобільності студентів та спільних проєктів, наголосивши на важливості відбудови.