До України приїхав голова МЗС Данії

Анонсував фінансову підтримку для боротьби з корупцією в країні.

До України з візитом прибув голова Міністерства закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Данії.

Як нагадує МЗС, Данія з 2016 року очолює антикорупційну програму ЄС в Україні (EUACI). Під час сьогоднішнього візиту Расмуссен оголосив про підтримку третього етапу програми.

"Ще до незаконного вторгнення росії Україна досягла значного прогресу в боротьбі з корупцією, і навіть під час війни в країні вдалося продовжити позитивний розвиток. Але є ще сфери для вдосконалення, і для мрій України про ЄС дуже важливо, щоб ми допомогли їй досягти своїх цілей", - заявив міністр.

Зазначається, що Європейський союз виділяє більше 70 мільйонів данських крон ($10,21 млн) на наступний етап програми, а Данія, зі свого боку, трохи менше 60 млн ($8,75 млн).

"Серед іншого, програма зосереджена на сприянні прозорості та доброчесності у відновленні Миколаєва через тісну співпрацю з міським головою та його командою", - пише пресслужба.

Зокрема планується розробити найкращі практики щодо реконструкції Миколаєва, які, в майбутньому, можуть бути використані й в інших містах України.

Про програму Расмуссен проінформував українського колегу Дмитра Кулебу. Міністри зустрілись в Миколаєві, щоб офіційно відкрити новий офіс посольства Данії.

Зокрема вони обговорили, як Данія та Україна можуть надалі розвивати співпрацю щодо Миколаєва і як Копенгаген може продовжувати підтримувати Київ у боротьбі з російською агресією.

"Україна все ще бореться за свободу і безпеку всієї Європи. Ми повинні підтримати її в цьому, саме тому ми є однією з країн, які надають найбільшу підтримку Україні порівняно з нашими розмірами. Ми несемо особливу відповідальність за відбудову Миколаєва, і з відкриттям посольського офісу в місті ми можемо зробити зусилля з відбудови більш ефективними", - заявив голова МЗС Данії.

Копенгаген уже надав українській стороні після широкомасштабного вторгнення росії оборонну допомогу на суму близько 2,8 мільярда євро. Зокрема передав також гуманітарну допомогу на 378 мільйонів євро.