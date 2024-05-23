До України вдалося повернути 13 дітей із рф та окупації

Семеро з дітей повернуті з ТОТ, ще шестеро – в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

В Україну вдалося повернути 13 дітей. Семеро з них повернуті з ТОТ, ще шестеро – в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Сьогодні ми вже зустріли дітей, яких із батьками чи законними опікунами розділила лінія фронту та окупанти", – написав він у телеграмі.

Він розповів, що ті діти, які повернулися з ТОТ і відвідали Центр захисту прав дитини, розповіли про свій шлях повернення.

"Історія 15-річної дівчинки з Маріуполя мене вразила до глибини душі. В її будинок влучив російський танк, тож вона з мамою знайшла прихисток у церкві, поки від уламків ракети дівчинка не отримала поранення голови (чим могла завинити ця дитина?). Після численних спроб та дій заради того, аби виїхати на підконтрольну Україні територію, сім’ї це вдалося зробити", – зазначив омбудсман.

Лубінець додав, що хтось із повернутих нині дітей втратив батьків, когось батьки хотіли повернути самотужки, однак цього не дала зробити рф, хтось мріяв, що виїде до рідних.

"Приємно повідомляти, що наш Офіс, який над цим працював спільно з іншими держорганами та за посередництва Держави Катар, приніс результат – діти на рідній землі. Очікуємо й результатів щодо інших питань, які обговорювалися під час мого візиту до цієї держави у квітні", – зауважив уповноважений.

Також він підкреслив, що Україна готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. А правоохоронці зафіксують всі злочини росіян, свідками чи жертвами яких стали діти.

"Якщо ваша дитина зникла, і ви як законний її представник не знаєте її місця перебування — обов’язково повідомте про цей факт Національну поліцію України за номером 102. Якщо ж Ви переконані, що дитину депортували на рф, чи вона перебуває на ТОТ, то окрім поліції варто повідомити й нас — Офіс Омбудсмана", – наголосив Лубінець і повідомив контакти: