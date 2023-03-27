До України вже прибули 18 танків Leopard 2 від Німеччини – Spiegel
27 березня 2023, 18:49
Фото: dw.com
Приблизно через два місяці після того, як уряд Німеччини вирішив поставити важкі бойові танки, вони прибули в Україну.
18 танків Leopard 2, які Німеччина пообіцяла передати ЗСУ для захисту від російської агресії, вже прибули в Україну.
Про це інформує видання Spiegel з посиланням на власні джерела.
"Приблизно через два місяці після того, як уряд Німеччини вирішив поставити важкі бойові танки, час настав: танки Leopard 2 з Німеччини були передані Україні", - йдеться у повідомленні.