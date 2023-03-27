Матеріали:
Теми:

До України вже прибули 18 танків Leopard 2 від Німеччини – Spiegel

27 березня 2023, 18:49
До України вже прибули 18 танків Leopard 2 від Німеччини – Spiegel
Фото: dw.com
Приблизно через два місяці після того, як уряд Німеччини вирішив поставити важкі бойові танки, вони прибули в Україну.

18 танків Leopard 2, які Німеччина пообіцяла передати ЗСУ для захисту від російської агресії, вже прибули в Україну.

Про це інформує видання Spiegel з посиланням на власні джерела.

"Приблизно через два місяці після того, як уряд Німеччини вирішив поставити важкі бойові танки, час настав: танки Leopard 2 з Німеччини були передані Україні", - йдеться у повідомленні.

 

зброяросіяниНімечинатанкивійна в Україні

Останні матеріали

6 аргументів на користь оборони Бахмута. Зброя, яку надає Захід, змушує ЗСУ вести жорстоку, а не розумну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
6 аргументів на користь оборони Бахмута. Зброя, яку надає Захід, змушує ЗСУ вести жорстоку, а не розумну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 березня 2023, 16:17
Майбутні українські наступи. Головне – визначити час – Мік Раян
Політика
Майбутні українські наступи. Головне – визначити час – Мік Раян
Переклад iPress – 27 березня 2023, 13:18
Машина вбивств. Як путін планував тотальну зачистку України – The Sun
Політика
Машина вбивств. Як путін планував тотальну зачистку України – The Sun
Переклад iPress – 27 березня 2023, 09:11
Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Технології
Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 березня 2023, 16:17
Політика
"Веееллликий" наступ гєрасімова захлинувся. Але українці поки що не готові до контрнаступу – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2023, 12:14
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Політика
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Переклад iPress – 24 березня 2023, 10:12
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Політика
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 березня 2023, 17:25
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Переклад iPress – 23 березня 2023, 13:05
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється