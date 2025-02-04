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До України з окупованої частини Херсонщини повернули п'ятьох дітей

04 лютого 2025, 16:35
До України з окупованої частини Херсонщини повернули п'ятьох дітей
Фото: Укрінформ
Серед дітей, яких вдалося врятувати, є три хлопчики та дві дівчинки віком від 8 до 17 років.
З тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося вивезти ще п’ятьох дітей Найменшій дитині – 8 років, найстаршій вже виповнилося 17.
 
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
 
За його словами, серед дітей, яких вдалося врятувати, є три хлопчики та дві дівчинки віком від 8 до 17 років. Також разом із ними повернули одну дитину-сироту.
 
Наразі врятовані перебувають у повній безпеці та отримують усю необхідну медичну й психологічну допомогу.
 
Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що з окупованих територій вдалося повернути додому 12 українських дітей.
 
За його словами, серед врятованих – діти, які пережили нестерпні випробування:
 
  • 16-річна дівчина, яка втратила маму через недбалість окупаційної медицини;
  • 17-річний підліток, якому видали повістку до армії рф;
  • діти, які зазнали спроб русифікації через "виховні табори";
  • 8-річна дівчинка, яку намагалися відібрати у батька через відмову отримувати російське громадянство.

 

окуповані територіївійна в Україніросія окупанти

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