До України з окупованої частини Херсонщини повернули п'ятьох дітей
04 лютого 2025, 16:35
Фото: Укрінформ
Серед дітей, яких вдалося врятувати, є три хлопчики та дві дівчинки віком від 8 до 17 років.
З тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося вивезти ще п’ятьох дітей Найменшій дитині – 8 років, найстаршій вже виповнилося 17.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, серед дітей, яких вдалося врятувати, є три хлопчики та дві дівчинки віком від 8 до 17 років. Також разом із ними повернули одну дитину-сироту.
Наразі врятовані перебувають у повній безпеці та отримують усю необхідну медичну й психологічну допомогу.
Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що з окупованих територій вдалося повернути додому 12 українських дітей.
За його словами, серед врятованих – діти, які пережили нестерпні випробування:
- 16-річна дівчина, яка втратила маму через недбалість окупаційної медицини;
- 17-річний підліток, якому видали повістку до армії рф;
- діти, які зазнали спроб русифікації через "виховні табори";
- 8-річна дівчинка, яку намагалися відібрати у батька через відмову отримувати російське громадянство.