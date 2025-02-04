До України з окупованої частини Херсонщини повернули п'ятьох дітей

Серед дітей, яких вдалося врятувати, є три хлопчики та дві дівчинки віком від 8 до 17 років.

З тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося вивезти ще п’ятьох дітей Найменшій дитині – 8 років, найстаршій вже виповнилося 17.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, серед дітей, яких вдалося врятувати, є три хлопчики та дві дівчинки віком від 8 до 17 років. Також разом із ними повернули одну дитину-сироту.

Наразі врятовані перебувають у повній безпеці та отримують усю необхідну медичну й психологічну допомогу.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що з окупованих територій вдалося повернути додому 12 українських дітей.