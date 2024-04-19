До України з росії повернули ще одну дитину

Сьогодні 17-річну Мирославу, яку росіяни вивезли з тимчасово окупованої території вдалось повернути до України.

Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України написало на Facebook-сторінці.

"Спільними зусиллями продовжуємо повертати українських дітей. Мінреінтеграції спільно із громадською спілкою "Українська мережа за права дитини" повернули з росії 17-річну Мирославу", - йдеться в дописі.

В 2014 році вона залишилася без батьків і півтора року тому всупереч власному бажанню дівчинку відправили з тимчасово окупованої території навчатися в росію.

Вона жила у гуртожитку і по суті була покинута напризволяще і намагалася знайти хоч когось, хто міг би підтримати та допомогти.

"Інформація про місце її перебування надійшла в Україну від небайдужих людей. Це і стало порятунком. За повернення дівчинки взялися представники Української мережі за права дитини у тісній співпраці з Мінреінтеграції в межах проєкту "Шлях додому", - додали в міністерстві.

Весь час були з нею на зв’язку і в тому числі на маршруті слідування.

"Чотири доби важкої дороги й ось нарешті вона вже в Україні", - повідомляє відоство.

Мінреінтеграції висловлює щиру вдячність Радниці – уповноваженій Президента з прав дитини Дарʼї Герасимчук, МЗС, Посольству України в Білорусі, Генеральному консульству України в Любліні, Ковельській райдержадміністрації та Держприкордонслужбі. Особлива подяка – голові правління Української мережі за права дитини Дар’ї Касьяновій.