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До України з росії та тимчасово окупованих територій повернули 8 дітей

06 грудня 2023, 18:17
До України з росії та тимчасово окупованих територій повернули 8 дітей
Фото:evening-kazan.ru
Катар вже вдруге долучається до процесу повернення неповнолітніх, які опинилися на ТОТ.

До України з росії та тимчасово окупованих територій повернуто 8 дітей, чотирьох дівчаток та чотирьох хлопців, віком від 8 до 18 років за сприяння Катару.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Сьогодні, у День Святого Миколая, команда нашого Офісу зустрічає чотирьох дівчаток та чотирьох хлопців на рідній українській землі", - написав Лубінець.  

За його словами, дітей вдалося повернути завдяки спільній роботі з Катаром, який вже вдруге долучається до процесу повернення неповнолітніх, які опинилися на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

"Для нашої держави важлива кожна наша дитина, тож і повернення відбуваються як із рф, так і з ТОТ. Вік повернутих — від 8 до 18 років. Їхній шлях повернення традиційно напрацьовувала наша команда спільно з іншими органами державної влади. Для цих дітей сьогодні справді відбулося передріздвяне диво – вони зустрінуть і обіймуть своїх рідних на Батьківщині", - розповів Лубінець. 

 

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