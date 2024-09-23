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До Умані прибули вже більше 1500 паломників-хасидів

23 вересня 2024, 16:09
До Умані прибули вже більше 1500 паломників-хасидів
Фото: EPA/UPG
Відсьогодні запрацював особливий режим в’їзду/виїзду, а також - пересування містом.
До Умані прибули вже більше 1500 паломників-хасидів. Через це відсьогодні запрацював особливий режим в'їзду та пересування містом.
 
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
 
"Умань. Відсьогодні запрацював особливий режим в’їзду/виїзду, а також пересування містом. По суті процедури контролю, як і торік. Ми дещо підсилились технічно. Наші сили безпеки й оборони працюють у посиленому режимі. Попри застереження, на сьогодні маємо вже понад півтори тисячі паломників", - сказав він.
 
Табурець зазначив, що весь комплекс заходів, що впроваджується, - задля безпеки місцевих жителів і приїжджих. 
 
"Прошу до цього ставитися з розумінням", - додав голова ОВА. 
хасидиУманьвійна в Україніросія окупанти

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