До Ураїни прибув глава МЗС Естонії

Міністри закордонних справ України та Естонії обговорили санкції проти російської ракетної промисловості.

До Києва у суботу, 3 червня, прибув міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, повідомив глава українського МЗС Дмитро Кулеба в Twitter.

"Добре бачити Маргуса Тсахкна в Києві. Естонія – наш великий друг", – зазначив Кулеба.

Головними темами під час зустрічі українського та естонського міністрів закордонних справ були вступ України до НАТО та санкції проти російської ракетної промисловості та БПЛА.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав країни, які входять до НАТО, у межах майбутнього саміту у Вільнюсі, дати Україні чіткі гарантії стосовно вступу до Альянсу.