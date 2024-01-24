До Ужгорода приїхав словацький прем'єр Фіцо

Його особисто зустрів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Сьогодні, 24 січня, до Ужгорода прибув прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Про це повідомив український прем’єр Денис Шмигаль.

"Сьогодні в Ужгороді проводимо зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо", – написав очільник українського уряду.

Він додав, що на порядку денному – "двосторонні відносини та підтримка європейських ініціатив".

"Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог", – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, що нещодавно Денис Шмигаль заявив, що Україна проведе зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Фіцо, аби вмовити його розблокувати кошти ЄС для проєкту Ukraine Facility. Фіцо, зазначив, що обговорить із українським колегою гуманітарну допомогу нашій державі.