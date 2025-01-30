До використання у ЗСУ допустили безшумного робота-логіста

Робот обладнаний балістичним, а також протимінним захистом. Зокрема призначений до виконання:

"Завдяки незначній висоті “Змій логістичний” залишається малопомітним на місцевості. Робот здатен перевозити на собі кілька сотень кілограмів вантажу або тягнути причіп з аналогічною вагою" - розповів начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки полковник Володимир Рочняк.

Завдяки своїй масі й тягловим зусиллям робот здатний евакуювати не лише людей, чи вантаж, але й легку автотехніку. Зокрема на нього можна встановлювати додаткові модулі.

"Робот обладнаний безшумним електричним двигуном. Рухається на металевих колесах з широкими ґрунтозачіпами, завдяки яким долає бездоріжжя, каміння, трясовину і неглибокі водні перешкоди. Оператор керує роботом з безпечної відстані", - пише Міноборони.