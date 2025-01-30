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До використання у ЗСУ допустили безшумного робота-логіста

30 січня 2025, 13:35
До використання у ЗСУ допустили безшумного робота-логіста
Фото:Міноборони
Головною перевагою "Змія логістичного" є його низький профіль, завдяки чому він залишається малопомітним у польових умовах
Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Силах оборони вітчизняного робота-логіста "Змій логістичний".
 
Про це повідомляє пресслужба Міністерство оборони України.
 
Робот обладнаний балістичним, а також протимінним захистом. Зокрема призначений до виконання:
  • логістичних;
  • евакуаційних завдань у зонах бойових дій.
 
"Завдяки незначній висоті “Змій логістичний” залишається малопомітним на місцевості. Робот здатен перевозити на собі кілька сотень кілограмів вантажу або тягнути причіп з аналогічною вагою" - розповів начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки  полковник Володимир Рочняк.
 
Завдяки своїй масі й тягловим зусиллям робот здатний евакуювати не лише людей, чи вантаж, але й легку автотехніку. Зокрема на нього можна встановлювати додаткові модулі.
 
"Робот обладнаний безшумним електричним двигуном. Рухається на металевих колесах з широкими ґрунтозачіпами, завдяки яким долає бездоріжжя, каміння, трясовину і неглибокі водні перешкоди. Оператор керує роботом з безпечної відстані", - пише Міноборони.

 

міноборонивійна в Україніросія окупанти

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