До Землі наближаються три астероїди — NASA

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) заявило, що у п’ятницю, 25 грудня, повз Землю пролетять три астероїди.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News.

Найбільший із трьох, який має назву 2014 SD224, наблизиться до Землі на відстань у 30,6 мільйона кілометрів. Його діаметр становить 201 метр.

У NASA переконані, що він не загрожує зіткненням із Землею.

Востаннє цей астероїд наближався до нашої планети 26 січня цього року, а його наступний проліт очікується у грудні наступного року.

Зазначається, що у п’ятницю, 25 грудня, повз Землю також пролетять ще два астероїди - 2020 XY та 2020 YM1. За даними американського відомства, вони також не становлять загрози для Землі.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді астероїд 2020 VT4 пролетів на відстані 370 кілометрів від Землі, що найближче з усіх прольотів астероїдів біля нашої планети.

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