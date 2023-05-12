До зими хочемо повністю завершити війну, але боротимемося скільки потрібно – Данілов

Військові дії будуть тривати до деокупації усіх територій.

Секретар РНБО Олексій Данилов висловив сподівання, що війну в Україні вдасться завершити до зими. При цьому, з його слів, контрнаступів може бути кілька.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Report.

"До зими ми хочемо повністю завершити війну", - сказав він, коментуючи слова журналіста про те, що бойові дії ЗСУ більш активні навесні та влітку.

За його словами, військові дії будуть тривати доки українські Збройні сили не звільнять усі окуповані рф території. Втім, наголошує Данілов, для цього потрібний час та навіть, можливо, кілька контрнаступів.

"У нас є спільний план - звільнити всі наші території від терористів, що напали на нас. Єдине питання - час. Чи буде проведена одна або кілька операцій залежить від багатьох обставин. Ми не обмежуватимемося часом, будемо боротися скільки буде потрібно", - наголосив він.