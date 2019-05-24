Доба на Донбасі: 11 обстрілів, один військовий поранений

Також в ООС заявили про перехід КПВВ на літній режим роботи

Минулої доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм. 1 український військовий отримав поранення.

"Ворог також обстрілював наших захисників з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики 10 разів обстріляли позиції ОС: двічі поблизу населених пунктів Миколаївка і Піски - з протитанкових ракетних комплексів.

Біля села Павлопіль - зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Тричі біля населених пунктів Старогнатівка і Чермалик - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Опитне - зі станкових протитанкових гранатометів; двічі в районі міста Авдіївка - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; біля населеного пункту Піщевик - з автоматичних станкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції поблизу населеного пункту Золоте-4 були обстріляні з мінометів калібрів 120 і 82 мм та великокаліберних кулеметів.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 23 травня двох окупантів було вбито, ще одного - поранено.

"Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід": біля населеного пункту Новотроїцьке - з мінометів калібру 82 мм; поблизу села Лебединське - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Гнутове - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться у звіті.

Контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) в районі проведення операції Об'єднаних сил з 1 червня працюватимуть з 06.00 до 20.00, повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що на літній режим роботи будуть переведені:

КПВВ "Золоте" – дорожній коридор "Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ";

КПВВ "Майорське" – дорожній коридор "Горлівка - Бахмут";

КПВВ "Мар’їнка" – дорожній коридор "Донецьк - Курахове";

КПВВ "Новотроїцьке" – дорожній коридор "Донецьк - Маріуполь (через Волноваху)";

КПВВ "Гнутове" (с. Піщевик) – дорожній коридор "Новоазовськ - Покровськ - Талаківка -Маріуполь";

КПВВ "Станиця Луганська" – дорожній коридор "Станиця Луганська - Щастя - Новоайдар".

Нагадаємо, новий головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Тод Уолтерс пообіцяв розширити військову підтримку Україні.