Доба на Донбасі: 11 обстрілів, один військовий поранений
"Ворог також обстрілював наших захисників з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики 10 разів обстріляли позиції ОС: двічі поблизу населених пунктів Миколаївка і Піски - з протитанкових ракетних комплексів.
Біля села Павлопіль - зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Тричі біля населених пунктів Старогнатівка і Чермалик - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Опитне - зі станкових протитанкових гранатометів; двічі в районі міста Авдіївка - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; біля населеного пункту Піщевик - з автоматичних станкових гранатометів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції поблизу населеного пункту Золоте-4 були обстріляні з мінометів калібрів 120 і 82 мм та великокаліберних кулеметів.
За даними розвідки Об'єднаних сил, 23 травня двох окупантів було вбито, ще одного - поранено.
"Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід": біля населеного пункту Новотроїцьке - з мінометів калібру 82 мм; поблизу села Лебединське - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Гнутове - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться у звіті.
Контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) в районі проведення операції Об'єднаних сил з 1 червня працюватимуть з 06.00 до 20.00, повідомляє прес-центр штабу ООС.
Зазначається, що на літній режим роботи будуть переведені:
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КПВВ "Золоте" – дорожній коридор "Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ";
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КПВВ "Майорське" – дорожній коридор "Горлівка - Бахмут";
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КПВВ "Мар’їнка" – дорожній коридор "Донецьк - Курахове";
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КПВВ "Новотроїцьке" – дорожній коридор "Донецьк - Маріуполь (через Волноваху)";
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КПВВ "Гнутове" (с. Піщевик) – дорожній коридор "Новоазовськ - Покровськ - Талаківка -Маріуполь";
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КПВВ "Станиця Луганська" – дорожній коридор "Станиця Луганська - Щастя - Новоайдар".
Нагадаємо, новий головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Тод Уолтерс пообіцяв розширити військову підтримку Україні.
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