CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПротягом поточної доби, 22 лютого, противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, із них шість– із застосуванням озброєння, забороненого мінськими угодами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Доба на Донбасі: Бойовики стріляли по позиціях ОС із забороненої зброї
Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було
Фото: unian.ua
За його даними, обстріли велися поблизу села Водяного, Авдіївки, Мар'їнки, Новозванівки, Катеринівки і Луганського, повідомляє прес-центр операції ОС у Facebook.
Ворог застосував протитанковий ракетний комплекс, міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
"В районі міста Мар'їнка вогонь по наших позиціях вів ворожий снайпер", - додали у прес-центрі.
Там зазначили, що втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.
"Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, дали противнику адекватну відповідь зі штатного озброєння, яке не заборонене Мінськими угодами. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що минулої доби бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, з них 11 разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, із витратою 125 мін калібрів 120 та 82 мм. 1 український військовий загинув.
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22 02 2019 18:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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