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ПОЛІТИКА

Добрий день Everybody: Борис Джонсон знову відвідає Україну

13 січня 2023, 08:01
Добрий день Everybody: Борис Джонсон знову відвідає Україну
Фото: з вільних джерел
На Даунінг-стріт не знають про заплановану поїздку.

Експрем’єр Британії Борис Джонсон планує чергову поїздку в Україну до президента Володимира Зеленського, попри занепокоєння серед високопосадовців-консерваторів, що ця поїздка може підірвати авторитет чинного глави уряду Ріші Сунака, повідомляє The Guardian.

Джонсон повідомив друзям, що має намір відвідати Київ у найближчі місяці, щоб продемонструвати свою публічну підтримку країні проти російських агресорів.

В Україні також знають про  те, що Джонсон "має намір" відвідати Київ, але поки що без "конкретної інформації" про дати.

За свого прем’єрства Джонсон позиціонував себе як рішучий прихильник України, підштовхуючи міжнародних союзників до надання більшої підтримки країні в перші дні війни. Британія надала значну економічну, гуманітарну та оборонну військову допомогу Україні, взявши на себе зобов'язання витратити щонайменше 2,3 млрд фунтів стерлінгів у 2023 році.

Британський прем’єр часто телефонував і своєму колезі у Києві, хоча його звинувачували у використанні дзвінків як відволікаючого маневру, коли він стикався з черговою кризою вдома.

Даунінг-стріт не знає про заплановану поїздку, хоча урядові інсайдери заявили, що вони спокійні щодо того, що попередник Сунака представляє Британію таким чином.

Джонсон, як колишній прем'єр-міністр, отримає охорону, що фінансується платниками податків, під час закордонних поїздок на основі оцінки потенційної загрози. Очікується, що українська сторона також забезпечить гостю безпеку, як і всім іноземним високопосадовцям, які приїжджають з візитом.


війнапідтримкаУкраїнаБорис ДжонсонВелика Британія

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