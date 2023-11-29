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ПОЛІТИКА

Дочка путіна впроваджує цифровий план у зусиллях по сприйняттю Африки – Bloomberg

29 листопада 2023, 21:52
Дочка путіна впроваджує цифровий план у зусиллях по сприйняттю Африки – Bloomberg
Донька Путіна - Катерина Тихонова. Фото: Reuters
Фонд "Національний інтелектуальний розвиток", який очолює дочка російського диктатора Тихонова, став співвласником найбільшого виробника дронів у рф.

росія хоче розширити свої зв'язки з країнами Африки і допоможе їй у цьому дочка російського диктатора Катерина Тихонова.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Посадові особи приблизно з трьох десятків африканських країн були запрошені до москви наступного місяця для зустрічі з російськими ІТ-фахівцями та інвесторами, що пропонують цифрові послуги, спрямовані на поліпшення управління", - йдеться в матеріалі.

Проєкт підтримує центр "Іннопрактика", афілійований із Фондом "Національний інтелектуальний розвиток", генеральним директором якого є молодша дочка путіна Катерина Тихонова.

путін розширює свою присутність в Африці, оскільки кремль прагне тісніших зв'язків із країнами глобального Півдня, щоб протистояти впливу санкцій США і Європи. Зустріч африканських чиновників у росії є частиною інформаційно-пропагандистського проєкту під назвою "Програма обміну знаннями в галузі електронного урядування", який фонд запустив у липні спільно з Московською Вищою школою економіки.

Фонд "Національний інтелектуальний розвиток", який очолює дочка російського диктатора Тихонова, став співвласником найбільшого виробника дронів у рф.

Зазначається, що фонд "Національний інтелектуальний розвиток", який очолює Катерина Тихонова, придбав 10% компанії "Геоскан". Цю частку було придбано у засновника "Геоскану" Олексія Семенова, який володіє 87,5%. Решту 2,5% контролює гендиректор фірми Олексій Юрецький.

Група компаній "Геоскан" - найбільший у росії виробник цивільних авіаційних безпілотників, а також програмного забезпечення для фотограмметричної обробки даних.

дочка путінарф тероризмАфрика

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