Додаткові ракети для систем Patriot замовила у США Швеція

Самі ракети є найдорожчою частиною системи Patriot

Ще один комплект ракет для систем протиповітряної оборони Patriot замовило у США Шведське управління оборонни, пише The Local.

Раніше Швеція запросила систему Patriot, відому у країні як Air Defence System 103, у листопаді 2017 року і досягла угоди про закупівлю з урядом США у 2018 році.

Цього місяця було завершено останню з чотирьох поставок батарей Patriot, що завершило першу частину угоди. Тепер Швеція розмістила ще одне замовлення.

"Patriot був розроблений для ураження гелікоптерів, літаків, балістичних і крилатих ракет - практично всіх повітряних цілей", - сказав Крістер Меллгрен, керівник проекту з системи ППО.

"Я не можу назвати кількість ракет, які ми замовили, але вона перебуває в межах ліміту, затвердженого американським Конгресом", - додав він.

За даними Управління оборонни, перша частина угоди обійшлася в 9-10 мільярдів крон, а загалом шведські збройні сили виділили на угоду близько 3,2 мільярда доларів.

Самі ракети є найдорожчою частиною системи Patriot. Уряд США раніше дозволив Швеції придбати до 300 ракет, але невідомо, скільки вже було замовлено.

Нагадаємо, новий пакет військової допомоги для Україні від США на суму 1,85 мільярда доларів, уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.