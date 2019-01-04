ПОЛІТИКА НОВИНИДоговір про дружбу між Україною та Росією, ратифікований Верховною Радою ще в 1998 році, 1 квітня офіційно втратив чинність. Він діяв 21 рік.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Договір про дружбу між Україною та Росією втратив чинність
Документ передбачав "повагу територіальної цілісності" сторін
Фото: з вільних джерел
Відповідно до підписаного президентом Петром Порошенком закону, договір припинив свою дію.
Закон визначає, що припинення його дії "звільняє Україну від будь-якого зобов’язання щодо його виконання і не впливає на права, зобов’язання чи правове становище України, що виникли в результаті виконання зазначеного Договору до припинення його дії".
Нагадаємо, що 6 грудня Верховна Рада ухвалила проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією з 1 квітня 2019 року. За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів.
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