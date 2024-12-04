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Доходи рф від нафти падають вже другий місяць поспіль – Bloomberg

04 грудня 2024, 21:07
Доходи рф від нафти падають вже другий місяць поспіль – Bloomberg
Загальні надходження росії від нафти і газу в листопаді впали на 17%.
Через зниження цін на російську нафту, доходи кремля вже другий місяць поспіль падають.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Згідно з підрахунками Bloomberg на основі опублікованих даних міністерства фінансів РФ, податки від продажу нафти, які є ключовим джерелом фінансування війни росії проти України, принесли бюджету минулого місяця 605,2 млрд рублів (5,8 млрд доларів), що приблизно на 21% менше, ніж рік тому.
 
Зниження відбулося після того, як ціни на нафту впали через побоювання щодо глобального надлишку пропозиції, попри геополітичну напруженість на Близькому Сході і листопадове рішення Організації країн-експортерів нафти та її союзників продовжувати утримувати частину обсягів на ринку.
 
Міністерство фінансів росії розрахувало рівень податку за місяць на основі ціни 64,72 долара за барель  Urals – основної експортної суміші країни, що є суттєво меншим порівняно з $81,69 рік тому.
 
За підрахунками Bloomberg, загальні надходження росії від нафти і газу в листопаді, на які припадає майже 76% від загального обсягу виробництва нафтової промисловості, впали на 17% до 801,7 мільярда рублів. 
 
Зниження доходів від продажу нафти може дещо обмежити можливості кремля фінансувати війну в Україні, оскільки ці витрати є найбільшою статтею видатків бюджету країни цього року.
 
росію влаштовують нинішні ціни на нафту, але падіння нижче 60 доларів за барель може "створити ускладнення для її економіки та фінансових ринків", — йдеться в звіті центробанку рф.

 

війна в Українінафта рфросія окупанти

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