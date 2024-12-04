Доходи рф від нафти падають вже другий місяць поспіль – Bloomberg

Загальні надходження росії від нафти і газу в листопаді впали на 17%.

Через зниження цін на російську нафту, доходи кремля вже другий місяць поспіль падають.

Згідно з підрахунками Bloomberg на основі опублікованих даних міністерства фінансів РФ, податки від продажу нафти, які є ключовим джерелом фінансування війни росії проти України, принесли бюджету минулого місяця 605,2 млрд рублів (5,8 млрд доларів), що приблизно на 21% менше, ніж рік тому.

Зниження відбулося після того, як ціни на нафту впали через побоювання щодо глобального надлишку пропозиції, попри геополітичну напруженість на Близькому Сході і листопадове рішення Організації країн-експортерів нафти та її союзників продовжувати утримувати частину обсягів на ринку.

Міністерство фінансів росії розрахувало рівень податку за місяць на основі ціни 64,72 долара за барель Urals – основної експортної суміші країни, що є суттєво меншим порівняно з $81,69 рік тому.