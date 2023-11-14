Доходи росії від експорту нафти впали через санкції – Bloomberg

Тим не менш, щомісячні нафтові доходи рф залишаються майже на найвищому рівні з жовтня 2022 року.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), доходи рф від експорту нафти в жовтні знизилися порівняно з попереднім піком, оскільки світові ціни на нафту впали, а США запровадили санкції проти суден, що порушують встановлений ліміт цін.

Про це повідомляє Bloomberg.

Минулого місяця росія отримала $18,34 млрд від експорту сирої нафти і нафтопродуктів, що на $25 млн менше, ніж у вересні, "оскільки нижчі світові ціни на нафту більш ніж компенсували скорочення знижки на російські марки", йдеться у звіті агентства.

"Перші санкції Міністерства фінансів США, запроваджені в межах ліміту цін "Великої сімки", сприяли дещо нижчим цінам на російську нафту в другій половині місяця через зростання витрат на транспортування", - додали в МЕА.

Тим не менш, щомісячні доходи росії від продажу нафти за кордон залишилися майже на найвищому рівні з жовтня 2022 року.

Нафтодолари є ключовим джерелом доходів для російського бюджету, який обтяжений величезними витратами на війну проти України та необхідністю підтримувати видатки напередодні президентських виборів у березні. В останні місяці доходи від продажу нафти і газу зросли на тлі підвищення цін на російський експорт, скоротивши дефіцит бюджету країни і надавши йому більшої фінансової гнучкості для ведення війни.

G7 встановила граничні ціни на російську нафту і нафтопродукти, намагаючись обмежити доходи Кремля, не завдаючи при цьому шкоди світовому нафтовому ринку. Вантажі, продані за цінами, що перевищують граничні, не мають права на такі послуги, як доставка і страхування від західних країн.

12 жовтня Міністерство фінансів США також запровадило санкції проти двох нафтових танкерів та їхніх власників, зареєстрованих у Туреччині й ОАЕ, оскільки обидва судна використовували американських постачальників послуг для транспортування російської нафти за ціною, вищою за граничну.

Як наслідок, до кінця жовтня вартість фрахту російської нафти, що транспортується з Балтики до західного узбережжя Індії, зросла більш ніж на 35%, перевищивши 10 доларів за барель і чинячи тиск на ціну російських поставок.

За даними МЕА, через загальне падіння світових цін середня ціна на російську нафту в жовтні знизилася до 80,66 доларів за барель. Тим не менш, вона залишилася значно вищою за верхню межу у 60 доларів, встановлену G7.

У той час як Brent втратила $2,84 за барель за минулий місяць, середня ціна на російську нафту знизилася на $1,13, оскільки більшість вантажів експортної суміші Urals були завантажені в першій половині жовтня, коли цінова кон'юнктура була більш сприятливою, зазначає МЕА.

Загальний обсяг російського експорту нафти і нафтопродуктів у жовтні знизився до 7,5 млн барелів на добу, "оскільки збільшення поставок сирої нафти не змогло компенсувати зниження потоків продукції", додали в МЕА.