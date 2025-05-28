Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Доходи росії від експорту нафти впали до дворічного мінімуму – Bloomberg

28 травня 2025, 21:58
Доходи росії від експорту нафти впали до дворічного мінімуму – Bloomberg
Доходи від експорту російської нафти впали на $20 млн, або на 1%, до $1,26 млрд за тиждень, що закінчився 25 травня, зазначили у виданні.

Доходи країни-агресора рф від експорту сирої нафти впали до дворічного мінімуму після нового падіння цін на неї.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними відстеження танкерів з російською нафтою, зібраними виданням, за чотири тижні до 25 травня середній обсяг постачань становив 3,39 млн барелів на добу (на 10 тисяч барелів на добу менше, ніж за період до 18 травня). Однак загальна вартість цих вантажів була найнижчою з квітня 2023 року, пише Bloomberg.

Доходи від експорту російської нафти впали на $20 млн, або на 1%, до $1,26 млрд за тиждень, що закінчився 25 травня, зазначили у виданні.

Крім того, Bloomberg пише, що вартість російського експорту сирої нафти морем має тенденцію до зниження вже понад 13 місяців.

Відтоді, як експортний дохід досяг приблизно $1,95 млрд на тиждень протягом 28-денного періоду до 21 квітня 2024 року, ціна російської сирої нафти впала на 28%, а обсяг постачань знизився приблизно на 8%, зазначило видання.

"Не зрозуміло, чи зіграли санкції (проти рф — ред.) значну роль у будь-якій із цих тенденцій. Проте країни G7 розглядають можливість зниження цінового обмеження, при перевищенні якого російський експорт нафти не може використовувати західні судна або послуги, з поточного рівня 60 доларів до 50 доларів за барель",— повідомило Bloomberg.

6 травня Reuters повідомило, що ціна російської нафти впала нижче 4000 рублів за барель — на понад 40% менше від запланованого урядом. Це змусило Кремль підвищити прогноз дефіциту бюджету на 2025 рік та знизити очікувані доходи від енергоносіїв. Водночас витрати на оборону вже зросли до рекордних 6,3% ВВП, що може призвести до підвищення податків і скорочення соціальних витрат.

нафта рфсанкції

Останні матеріали

Забудьте про непрактичний
Політика
Забудьте про непрактичний "Золотий купол" Трампа. Дрони – майбутнє війни – Макс Бут
Переклад iPress – 28 травня 2025, 16:39
кремль маніпулює. Захід продовжує вестися на гру путіна – t-online
Політика
кремль маніпулює. Захід продовжує вестися на гру путіна – t-online
Переклад iPress – 28 травня 2025, 12:45
Війна історій: на черзі Литва. Наклепи, прискіпування та теорії змови – це боєприпаси для кремля, а історія – це зброя – Едвард Лукас
Політика
Війна історій: на черзі Литва. Наклепи, прискіпування та теорії змови – це боєприпаси для кремля, а історія – це зброя – Едвард Лукас
Переклад iPress – 27 травня 2025, 22:55
Вагання Трампа розв'язали путіну руки. Яким буде російський наступ-2025? – Мік Раян
Політика
Вагання Трампа розв'язали путіну руки. Яким буде російський наступ-2025? – Мік Раян
Переклад iPress – 27 травня 2025, 14:59
Американці йдуть, а європейці лише стрекочуть. Україна фактично сама протистоїть путіну – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Американці йдуть, а європейці лише стрекочуть. Україна фактично сама протистоїть путіну – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 травня 2025, 07:40
Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Cуспільство
Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Переклад iPress – 26 травня 2025, 15:19
Фіона Гілл:
Політика
Фіона Гілл: "Трамп боїться путіна, я бачила це на власні очі" – The Telegraph
Переклад iPress – 26 травня 2025, 12:38
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2025, 23:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється