Доходи росії від експорту нафти впали до дворічного мінімуму – Bloomberg

Доходи від експорту російської нафти впали на $20 млн, або на 1%, до $1,26 млрд за тиждень, що закінчився 25 травня, зазначили у виданні.

Доходи країни-агресора рф від експорту сирої нафти впали до дворічного мінімуму після нового падіння цін на неї.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними відстеження танкерів з російською нафтою, зібраними виданням, за чотири тижні до 25 травня середній обсяг постачань становив 3,39 млн барелів на добу (на 10 тисяч барелів на добу менше, ніж за період до 18 травня). Однак загальна вартість цих вантажів була найнижчою з квітня 2023 року, пише Bloomberg.

Доходи від експорту російської нафти впали на $20 млн, або на 1%, до $1,26 млрд за тиждень, що закінчився 25 травня, зазначили у виданні.

Крім того, Bloomberg пише, що вартість російського експорту сирої нафти морем має тенденцію до зниження вже понад 13 місяців.

Відтоді, як експортний дохід досяг приблизно $1,95 млрд на тиждень протягом 28-денного періоду до 21 квітня 2024 року, ціна російської сирої нафти впала на 28%, а обсяг постачань знизився приблизно на 8%, зазначило видання.

"Не зрозуміло, чи зіграли санкції (проти рф — ред.) значну роль у будь-якій із цих тенденцій. Проте країни G7 розглядають можливість зниження цінового обмеження, при перевищенні якого російський експорт нафти не може використовувати західні судна або послуги, з поточного рівня 60 доларів до 50 доларів за барель",— повідомило Bloomberg.

6 травня Reuters повідомило, що ціна російської нафти впала нижче 4000 рублів за барель — на понад 40% менше від запланованого урядом. Це змусило Кремль підвищити прогноз дефіциту бюджету на 2025 рік та знизити очікувані доходи від енергоносіїв. Водночас витрати на оборону вже зросли до рекордних 6,3% ВВП, що може призвести до підвищення податків і скорочення соціальних витрат.