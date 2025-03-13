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Доходи від росактивів: Україна отримала 2,5 млрд канадських доларів

13 березня 2025, 15:33
Доходи від росактивів: Україна отримала 2,5 млрд канадських доларів
Фото: Укрінформ
Минулого тижня Україна отримала від Британії 752 млн фунтів – перший транш грошей, забезпечених доходами від заморожених росактивів.
Україна отримала 2,5 мільярда канадських доларів (близько 1,7 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 ERA.
 
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 
 
Зазначені гроші, забезпечені доходами від заморожених російських активів, спрямують на пріоритетні потреби державного бюджету.
 
Це перший транш від Канади, яка загалом виділила 5 мільярдів канадських доларів на Extraordinary Revenue Acceleration, що передбачає надання Україні фінансових ресурсів за рахунок прибутків від заморожених російських активів.
 
Дякую Канаді та усім партнерам G7 за створення механізму, який змушує росію до фінансової відповідальності за агресію”, – сказав Шмигаль.
війна в Україніактиви рфросія окупанти

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