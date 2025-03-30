Доходи Зеленського і його сім'ї за 2024 рік склали 15 млн грн

Доходи президента Володимира Зеленського та членів його сім'ї за 2024 рік склали 15 млн 286 тис. 193 гривні, зокрема дохід від погашення ОВДП – 8 млн 585 тис. 532 грн.

Доходи родини Зеленського у 2024 році складалися із заробітної плати президента, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума доходу склала 6 млн 700 тис. 661 грн.

Збільшення доходів родини президента порівняно з попереднім роком відбулося завдяки відновленню надходження повної суми орендних платежів.

Залишок грошових коштів родини Зеленського на кінець 2024 року значно не змінився.

Інших суттєвих змін щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів у родині президента минулого року не відбулося.

Як видно з декларації, заробітна плата президента склала 336 тисяч гривень.

Як і минулого року, у власності Зеленського перебуває квартира у Києві площею 131,9 м.кв., два машиномісця-гаража у Києві площею 20,9 м.кв. і 20,7 м.кв., 25% квартири у Києві у співвласності із братами Шефірами площею 254,5 м.кв., 50% квартири у співвласності із Сергієм Шефіром площею 198,6 м.кв..

У першої леді Олени Зеленської квартира у Криму (Лівадії) – 129,8 м.кв. і паркомісце там само – 16,1 м.кв., 33% нежитлового приміщення у співвласності із Оленою і Ларисою Шефір площею 337,8 м.кв., квартира у Києві площею 284 м.кв..

Володимир та Олена Зеленські із 2014 року також мають право користування квартирою у Великій Британії площею 91.9 м. кв., а також право користування державною дачею у Києві з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 4011,10 м. кв.

Як і раніше, Зеленський володіє автомобілем LAND ROVER 2016 року випуску, а його дружина – автомбілем MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC 2014 року випуску.

Так само у подружжя лишаються коштовні годинники – Breguet, Rolex, Tag Heuer, Piaget, Bovet.