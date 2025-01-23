Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Документальний фільм про війну в Україні потрапив до числа номінантів на Оскар-2025

23 січня 2025, 17:11
Документальний фільм про війну в Україні потрапив до числа номінантів на Оскар-2025
Це - стрічка "Порцелянова війна" режисерів Брендана Белломо та Слави Леонтьєва.
Американська кіноакадемія оголосила номінантів на 97-у премію Оскар. Оголошення відкладали двічі через масштабні лісові пожежі в США. 
 
Про це повідомляє "Українська правда".
 
Серед номінантів - документальний фільм про війну в Україні "Порцелянова війна" режисерів Брендана Белломо та Слави Леонтьєва, який раніше потрапив до шортлістів премії.
 
Номінантів в прямому ефірі оголошували американський актор, комік Бовен Янг ("Wicked: Чародійка", "Загублене місто") та американська акторка, комікеса Рейчел Сеннотт ("Суботній вечір", "Тіло, тіло, тіло").
 
Фільм розповідає про трьох митців із Харкова, які залишаються в прифронтовому місті і, не зважаючи на небезпеку, наповнюють його мистецтвом – прикрашають зруйновані будівлі порцеляновими фігурками. Один з режисерів - Слава Леонтьєв - також є одним з головних героїв стрічки, а зараз - захищає Україну зі зброєю в руках.
 
Прем'єра фільму відбулась на фестивалі Санденс у січні 2024 року. Там він отримав Гран-прі конкурсу документальних фільмів. Українська прем'єра – на Фестивалі американського кіно "Незалежність" у травні 2024 року.
 
Оскарвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Безглуздий хрестовий похід путіна. Як саботувати і розвалити імперію – Ендрю Таннер
Політика
Безглуздий хрестовий похід путіна. Як саботувати і розвалити імперію – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 січня 2025, 16:55
Політика
"Бури, бейбі, бури". Як Дональд Трамп може покласти край правлінню путіна – TIME
Переклад iPress – 23 січня 2025, 12:08
Трамп, росія, Європа, Китай: нічого невідомо. Навіть зараз – Едвард Лукас
Політика
Трамп, росія, Європа, Китай: нічого невідомо. Навіть зараз – Едвард Лукас
Переклад iPress – 23 січня 2025, 08:17
Курський фронт у світі StarCraft. Зерги трохи послабили натиск, а террани продовжують тримати оборону – Ендрю Таннер
Політика
Курський фронт у світі StarCraft. Зерги трохи послабили натиск, а террани продовжують тримати оборону – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 січня 2025, 15:00
Кампанія України зі стратегічного впливу починає набувати обрисів. Зброя, цілі та (не)відповідь росії – Фабіян Гоффманн
Політика
Кампанія України зі стратегічного впливу починає набувати обрисів. Зброя, цілі та (не)відповідь росії – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 22 січня 2025, 12:03
Трамп рятує TikTok. Чи зможуть США потурбуватися про порятунок самих себе? – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп рятує TikTok. Чи зможуть США потурбуватися про порятунок самих себе? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 січня 2025, 08:42
Як Заходу боротися з гібридною війною проти нього. Простіше тим, хто звик до російської загрози – Мінна Аландер
Політика
Як Заходу боротися з гібридною війною проти нього. Простіше тим, хто звик до російської загрози – Мінна Аландер
Переклад iPress – 21 січня 2025, 16:06
Інавгурація Трампа. Хто сповнений оптимізму, а хто – страху?
Політика
Інавгурація Трампа. Хто сповнений оптимізму, а хто – страху?
Переклад iPress – 21 січня 2025, 12:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється