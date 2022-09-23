Долар зріс до 20-річного максимуму

ФРС поновила прогнози 21 вересня. Очікується, що ставки досягнуть піку на рівні 4,6% наступного року і не знижуватимуться до 2024 року

Індекс долара, який вимірює долар США по відношенню до шести валют, у четвер, 22 вересня, піднявся до 111,79 вперше з середини 2002 року. Це сталося після того, як Федеральна резервна система здивувала ринки прогнозом ставок.

Про це повідомляє Reuters.

ФРС поновила прогнози 21 вересня. Очікується, що ставки досягнуть піку на рівні 4,6% наступного року і не знижуватимуться до 2024 року.

"І прогнози ФРС, і заголовки новин щодо росії сприяли зміцненню долара, що було особливо помітно по відношенню до євро та інших європейських валют", - зазначив старший валютний стратег Barclays у Токіо Шінічіро Кадота.

В Україні 22 вересня середній курс долара встановився на рівні 42,00 купівля та 43,00 - продаж.