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Долар зріс до 20-річного максимуму в очікуванні підвищення процентних ставок

Ф’ючерси на фонди ФРС оцінили 79% ймовірність підвищення ставки на 75 базисних пунктів цього тижня та 21% ймовірність підвищення на 100 базисних пунктів після завершення дводенного засідання центрального банку США.
Долар зріс до 20-річного максимуму в очікуванні підвищення процентних ставок Фото: gettyimages.com

Долар зріс по відношенню до основних валют, торгуючись у вузьких діапазонах напередодні низки засідань центрального банку цього тижня під керівництвом ФРС, який, ймовірно, значно підвищить ключові процентні ставки.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що світові фондові ринки залишалися на межі, а долар зберіг свій твердий тон, враховуючи очікування, що ФРС продовжить свою агресивну політику жорсткості для стримування високої інфляції.

"На високому рівні долар виграє від триваючого розпродажу світових акцій. Оскільки очікується рішення ФРС, я думаю, що долар продовжуватиме сприймати загальні настрої щодо ризику. Ми не думаємо, що ФРС підвищить 100 базисних пунктів цього тижня, але потенціал все ще реальний", - сказав віце-президент із торгівлі та дилінгу Monex USA у Вашингтоні Джон Дойл.

Згідно з даними, ф’ючерси на фонди ФРС оцінили 79% ймовірність підвищення ставки на 75 базисних пунктів цього тижня та 21% ймовірність підвищення на 100 базисних пунктів після завершення дводенного засідання центрального банку США. 

Індекс долара, який вимірює валюту порівняно з шістьма аналогами, виріс на 0,4% до 109,98, що недалеко від 20-річного максимуму 110,79, досягнутого 7 вересня.

В інших валютах євро впав на 0,3% до долара до 0,9984 дол. США, фунт стерлінгів ослаб на 0,4% до 1,1386 дол. США і в межах видимості п’ятничного мінімуму за 37 років, тоді як новозеландський і австралійський долари впали на 0,8% і 0,5% відповідно.

 
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20 09 2022 09:21
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