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Дональд Трамп чекає на арешт і закликав прихильників до протестів

18 березня 2023, 18:40
Дональд Трамп чекає на арешт і закликав прихильників до протестів
Фото: EPA/UPG
За словами Трампа, підставою для його арешту стане справа, порушена стосовно нього окружною прокуратурою Манхеттена

45-й президент США Дональд Трамп очікує, що його заарештують наступного тижня. А точніше, це повинно відбутися у вівторок, 21 березня.

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

45-й президент пише, що дізнався про арешт із "незаконного витоку" з цієї ж прокуратури, яку він у своєму посту звинувачує у корумпованості та політизованості.

На тлі можливого затримання Трамп закликав своїх прихильників до протестів.

Трамп не повідомляє, про яку саме справу йдеться, але, як зазначає агентство Reuters, у 2018 році прокурор Манхеттена розпочав розслідування проти нього за фактом заяв порнозірки Стормі Деніелс. Та стверджувала, що вступала у сексуальні стосунки з Трампом і пізніше отримала за нерозголошення інформації про це 130 тисяч доларів.

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