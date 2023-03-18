Дональд Трамп чекає на арешт і закликав прихильників до протестів

За словами Трампа, підставою для його арешту стане справа, порушена стосовно нього окружною прокуратурою Манхеттена

45-й президент США Дональд Трамп очікує, що його заарештують наступного тижня. А точніше, це повинно відбутися у вівторок, 21 березня.



Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

45-й президент пише, що дізнався про арешт із "незаконного витоку" з цієї ж прокуратури, яку він у своєму посту звинувачує у корумпованості та політизованості.



На тлі можливого затримання Трамп закликав своїх прихильників до протестів.

Трамп не повідомляє, про яку саме справу йдеться, але, як зазначає агентство Reuters, у 2018 році прокурор Манхеттена розпочав розслідування проти нього за фактом заяв порнозірки Стормі Деніелс. Та стверджувала, що вступала у сексуальні стосунки з Трампом і пізніше отримала за нерозголошення інформації про це 130 тисяч доларів.