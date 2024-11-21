Дональд Трамп може замахнутись на купівлю Гренландії – Bild

Ідея купівлі Гренландії виникла під час першого терміну президентства Трампа

Новообраний президент США Дональд Трамп все ще хоче купити Гренландію: його адміністрація проводить розмови про можливе придбання острова.

Про це повідомляє Bild.

"Ймовірно, Гренландія знову стане проблемою для майбутнього президента США Дональда Трампа: його адміністрація пожвавила розмови про можливу покупку острова", – йдеться у статті.

Трамп мріє про таку грандіозну покупку з першого президентського терміну. Тоді він навіть публікував фото з узбережжя острова з відредагованою Баштою Трампа і підписав: "Обіцяю не робити цього з Гренландією!".

Острів перебуває у складі Данії і на той момент, як заявляв сам Трамп, вони були союзниками США. Тому 47-му президенту Штатів не залишалося нічого, як мріяти про придбання Гренландії. "У нас хороші союзники з Данією, ми захищаємо її. Коли виникла концепція, я сказав: Стратегічно це цікаво, і нам було б цікаво", – наголошував Трамп.

Ідею відклали після того, як у 2021 році посаду президента Сполучених Штатів обійняв Джо Байден, але зараз, з поверненням Трампа, покупка може стати реальністю. Проте данські депутати категорично проти продажу острова США. Один із них, Расмус Ярлов, навіть просив внести поправки до місцевої конституції, що забороняють продаж острова.

Конгресмен-республіканець Майк Коллінз із Джорджії 7 листопада опублікував макет виборчої карти, на якій показано Ґренландію та зону голосування за Республіканську партію. Підпис: "Проєкт 2029".