Дональд Трамп може замахнутись на купівлю Гренландії – Bild
Новообраний президент США Дональд Трамп все ще хоче купити Гренландію: його адміністрація проводить розмови про можливе придбання острова.
Про це повідомляє Bild.
Ідею відклали після того, як у 2021 році посаду президента Сполучених Штатів обійняв Джо Байден, але зараз, з поверненням Трампа, покупка може стати реальністю. Проте данські депутати категорично проти продажу острова США. Один із них, Расмус Ярлов, навіть просив внести поправки до місцевої конституції, що забороняють продаж острова.
Конгресмен-республіканець Майк Коллінз із Джорджії 7 листопада опублікував макет виборчої карти, на якій показано Ґренландію та зону голосування за Республіканську партію. Підпис: "Проєкт 2029".