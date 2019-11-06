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Дональд Трамп розповів про "дуже теплий" лист від Кім Чен Ина

Трамп зазначив, що на його думку, у Пхеньяні відбувається щось позитивне
Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що отримав дуже теплий лист від північнокорейського лідера Кім Чен Ина.
Дональд Трамп розповів про "дуже теплий" лист від Кім Чен Ина Фото: reuters.com

Трамп назвав чудовим своє листування з північнокорейським лідером, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Трамп зазначив, що на його думку, у Пхеньяні відбувається щось позитивне, однак жодних подробиць надавати не став.

Як повідомлялося, у Білому домі стверджують, що третій саміт між президентом США Дональдом Трампом і лідером КНДР є можливим за бажання Пхеньяна.

Попередній саміт КНДР і США проходив в столиці В'єтнаму 27-28 лютого. Після кількох зустрічей, в тому числі сам на сам, Дональд Трамп і Кім Чен Ин не змогли дійти згоди і не стали підписувати спільний документ.

Аналітики кажуть, що Кім Чен Ин, можливо, вимагав надмірного послаблення санкцій і натомість пропонував занадто мало кроків із ядерного роззброєння.

Нагадаємо, шр перша зустріч Трампа з Кім Чен Ином відбулася у Сінгапурі рік тому.

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11 06 2019 22:41
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