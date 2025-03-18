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Дональд Трамп "скидається" на главу мафіозного клану – Sky News

18 березня 2025, 14:07
Дональд Трамп
Трамп, за словами експерта, сприймає владу як "особисту річ" і не розглядає її як інституційну.
Усі зобов'язані поважати президента США Дональда Трампа, але він діє так, нібито він є босом мафії.
 
Про  це заявив аналітик Sky News з питань безпеки та оборони Майкл Кларк.
 
Зокрема, це стосується його стилю спілкування.
 
"Він хоче, щоб його боялися, хоче ображати людей, які перебувають поруч із ним, щоб показати свою владу", - підкреслив він.
 
Трамп, за словами експерта, сприймає владу як "особисту річ" і не розглядає її як інституційну.
 
"Влада - це він сам, Трамп, а не президентський пост як такий", - зазначив Кларк.
 
При цьому лідер Сполучених Штатів любить бути непередбачуваним, прагнучи "залякувати" людей, тому він може бути розумнішим, ніж здається на перший погляд.
війна в Україніросія окупантиТрамп

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