Дональд Трамп "скидається" на главу мафіозного клану – Sky News

Трамп, за словами експерта, сприймає владу як "особисту річ" і не розглядає її як інституційну.

Усі зобов'язані поважати президента США Дональда Трампа, але він діє так, нібито він є босом мафії.

Про це заявив аналітик Sky News з питань безпеки та оборони Майкл Кларк.

Зокрема, це стосується його стилю спілкування.

"Він хоче, щоб його боялися, хоче ображати людей, які перебувають поруч із ним, щоб показати свою владу", - підкреслив він.

Трамп, за словами експерта, сприймає владу як "особисту річ" і не розглядає її як інституційну.

"Влада - це він сам, Трамп, а не президентський пост як такий", - зазначив Кларк.

При цьому лідер Сполучених Штатів любить бути непередбачуваним, прагнучи "залякувати" людей, тому він може бути розумнішим, ніж здається на перший погляд.