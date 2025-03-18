Дональд Трамп "скидається" на главу мафіозного клану – Sky News
18 березня 2025, 14:07
Трамп, за словами експерта, сприймає владу як "особисту річ" і не розглядає її як інституційну.
Усі зобов'язані поважати президента США Дональда Трампа, але він діє так, нібито він є босом мафії.
Про це заявив аналітик Sky News з питань безпеки та оборони Майкл Кларк.
Зокрема, це стосується його стилю спілкування.
"Він хоче, щоб його боялися, хоче ображати людей, які перебувають поруч із ним, щоб показати свою владу", - підкреслив він.
Трамп, за словами експерта, сприймає владу як "особисту річ" і не розглядає її як інституційну.
"Влада - це він сам, Трамп, а не президентський пост як такий", - зазначив Кларк.
При цьому лідер Сполучених Штатів любить бути непередбачуваним, прагнучи "залякувати" людей, тому він може бути розумнішим, ніж здається на перший погляд.