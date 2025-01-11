Дональд Трамп зустрівся із Цукербергом – ЗМІ

Також в компанії оголосили про завершення низки програм щодо гендерності і інклюзивності.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг зустрівся з новим американським президентом Дональдом Трампом у п'ятницю у Мар-а-Лаго.

Про це передає агенція Reuters.

В службовій записці для своїх співробітників компанія Meta оголосила, що припиняє свої програми різноманітності, рівності та інклюзивності, в тому числі програми найму, навчання і вибору постачальників.

Також цього тижня соціальна мережа скасувала влансу програму перевірки фактів у США і послабила обмеження на дискусії навколо спірних тем, таких як імміграція, гендерна ідентичність, піддавшись критиці з боку консерваторів.