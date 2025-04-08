Дональд Трамп-молодший відвідає Румунію за тиждень до президентських виборів – ЗМІ

Крім румунської столиці, син президента США також відвідає чеську Прагу, словацьку Братиславу, угорський Будапешт, сербський Белград і болгарську Софію.

Дональд Трамп-молодший, який є старшим сином глави Білого дому, приїде до Румунії 28 квітня, за тиждень до проведення першого туру президентських виборів у країні.

Про це повідомляє point.md із посиланням на румунський портал G4Media.

За словами співрозмовників порталу, близьких до організації заходу, візит Трампа-молодшого до Бухареста є частиною його турне Східною Європою, яке включає наступні столиці: Прага (Чеська Республіка), Братислава (Словаччина), Будапешт (Угорщина), Белград (Сербія) та Софія (Болгарія).

Бізнесмен Адріан Тісс, один з організаторів заходу в Бухаресті, підтвердив G4Media.ro, що Трамп-молодший приїде до Бухареста наприкінці квітня.