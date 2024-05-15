Дональд Туск попередив про ймовірність посилення диверсій росії

Польський прем'єр закликав до підвищеної пильності.

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск попередив про ймовірність посилення російських диверсій і закликав спецслужби до підвищеної готовності. Відповідну інформацію він озвучив у вівторок, 14 травня, на зустрічі ради міністрів.

Про це пише Polskie Radio.

Туск підкреслив важливість ролі співробітників служби безпеки в захисті нації, особливо на об’єктах критичної інфраструктури та підприємствах. У зверненні до тисяч правоохоронців прем'єр сказав, що нині вони перебувають на передовій захисту батьківщини і внутрішньої безпеки.

Прем'єр закликав підготуватися до активності діяльності, що може загрожувати безпеці Польщі. Це попередження він зробив після недавніх резонансних інцидентів, включно з пожежею у Варшаві та на сміттєзвалищах, які уряд розслідує на предмет можливого зв’язку з іноземними диверсіями. Туск заявив, що "немає жодних підстав вважати, що пожежі є результатом зовнішніх сил".

Але він підкреслив, що ці події не зменшують ризику майбутніх диверсій зазначивши, що Польща та її союзники успішно завадили кільком таким спробам за останні місяці.

Окрім диверсій, росія готується провести втручання в вибори до Європарламенту, сказав Туск. За його словами, росія готує різні види втручання, зокрема і в сам виборчий процес, і їхні масштаби зростають. Найбільший ризик, на його думку, є для його країни, Литви, Латвії, Естонії та Фінляндії.