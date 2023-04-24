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Дональда Трампа підтримують 2/3 республіканців

24 квітня 2023, 11:09
Дональда Трампа підтримують 2/3 республіканців
Фото: Great again
Колишнього президента США Дональда Трампа на майбутніх виборах готові підтримати 2/3 виборців від Республіканської партії.

Прихильників експрезидента не бентежить його нещодавній кримінальний арешт та інші судові розслідування. 

Про це повідомляє телеканал NBC News.

Національне опитування телеканалу показало, що майже 70% виборців Республіканської партії готові підтримати кандидатуру Дональда Трампа на президентських виборах в США в наступному році.

Результати опитування показують, що більшість американців не хочуть, аби Трамп чи президент Джо Байден балотувалися на пост президента в наступному році.

Половина з тих, хто не хоче, щоб 80-річний Байден балотувався, вважають, що вік президента є головною причиною, але і  Трамп не набагато молодший за Байдена, йому 76.

Лише 53% американців підтримують Трампа, про це свідчать дані опитування Morning Consult.

ТрампвибориСША

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