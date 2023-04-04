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Дональда Трампа заарештували – CNN

04 квітня 2023, 20:32
Дональда Трампа заарештували – CNN
Фото: abcnews.com
Трампа заарештували прямо перед початком судового засідання.
У вівторок, 4 квітня, колишнього президента США Дональда Трампа заарештували.
Про це повідомляє CNN.

У ході арешту Трампа знімуть відбитки пальців. Потім його доставлять до зали суду, де він постане перед судом.

Очікується, що після арешту на Трампа не будуть одягнені кайданки, оскільки він залишиться під постійним захистом правоохоронних органів, повідомляє американський телеканал.

4 квітня розпочнеться суд проти колишнього президента США Дональда Трампа за кримінальним обвинуваченням, яке поки офіційно не розкрито.

Сам Дональд Трамп назвав звинувачення на його адресу "політичним переслідуванням" з боку демократів та "втручанням у вибори на найвищому в історії рівні".

45-й президент США увійшов в історію як єдиний глава Білого дому, який пережив два імпічменти, а тепер став ще й першим, кому було пред'явлено кримінальне звинувачення.

Трамп фігурує у скандалі із порноакторкою Стормі Деніелс, з якою нібито мав роман. Юрист політика нібито заплатив порноакторці $130 тис. за мовчання. 

Також, за даними CNN, Дональдові Трампу було пред’явлено обвинувачення за більш ніж 30 пунктами, пов’язаними з фінансовими та бізнес-махінаціями.

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