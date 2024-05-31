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Дональду Трампу заборонили в'їзд до 37 країн – ЗМІ

31 травня 2024, 21:44
Дональду Трампу заборонили в'їзд до 37 країн – ЗМІ
Фото: Great again
Експрезидента Дональда Трампа визнали винним у справі про фінансові махінації.

Через це він може зіткнутися зі значними обмеженнями на поїздки, оскільки багато країн світу проводять сувору імміграційну політику щодо осіб із кримінальним минулим, повідомляє Newsweek.

Суд присяжних у Нью-Йорку визнав Дональда Трампа винним у справі про фінансові махінації. Тепер Трампу загрожує до чотирьох років ув'язнення і він перший колишній президент США, якого засудилиж за кримінальні злочини. 

Трамп активно балотується на новий термін, але передвиборча кампанія може бути ускладнена потенційними обмеженнями на поїздки, введеними різними країнами.

Багато країн такі як Канада, Велика Британія і Японія, вводять політику, що забороняє в'їзд особам, засудженим за тяжкі злочини. 

Такі правила призводять до автоматичної відмови у візах або дозволах на в'їзд засудженим злочинцям, що потенційно впливає на здатність Трампа подорожувати світом.

World Population Review пише, що до списку країн, до яких не пускають засуджених злочинців, входять: Аргентина, Австралія, Канада, Китай, Куба, Індія, Іран, Ізраїль, Японія, Кенія, Макао, Нова Зеландія, Південна Африка, Тайвань, Велика Британія і США. 

Також не всі країни активно перевіряють наявність судимостей на кордоні, деякі з них відмовить у в'їзді, якщо виявлять засудженого злочинця. 

До списку входять понад 20 країн, серед них Бразилія, Чилі, Єгипет, Гонконг, Ірландія, Сінгапур, Південна Корея, Туреччина, Україна, ОАЕ.

За винятком США, 37 країн можуть заборонити Дональду Трампу в'їзд на свою територію.

 
Дональд Трампсуд

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