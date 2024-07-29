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Донька Кім Чен Ина може стати наступницею, але рішення не остаточне

29 липня 2024, 17:04
Донька Кім Чен Ина може стати наступницею, але рішення не остаточне
Фото: primorsky.ru
Того року його донька Чжу Е 60% часу супроводжувала батька на його заходах.

Доньку глави Корейської Народної Демократичної Республіки Кім Чен Ина Чжу Е готують як наступницю північнокорейського диктатора. 

Проте вибір наразі не остаточний.

Про це повідомляє японський портал Yonhap News Agency.

Національна розвідувальна служба КНДР оприлюднила доповідь про те, що Північна Корея припускає, що Чжу Е може стати кандидатом на посаду наступника диктатора. 

Крім того, проаналізували частоту її публічних виступів з метою оцінки суспільних настроїв.

Минулого року 60% публічної діяльності доньки Кім Чен Ина включали супровід батька на військових заходах і заходах, які пов'язані з економікою.

Проте слово "хяндо", яке перекладається як "поводир", свідчить про те, що вона перебуває лише на шляху до того, щоб стати наступником диктатора. 

Крім того, "хяндо" означає "освітлювати шлях вперед у революційній боротьбі" і зазвичай використовується для позначення лідерів або ж їх наступників.

Не виключається і те, що Кім Чен Ин може обрати наступником когось іншого.

Він мати проблеми зі здоров'ям, адже Кім має надмірну вагу і високий ризик серцевих захворювань. Ймовірно, це пов'язано зі стресом, курінням і зловживанням алкоголем.

 
КНДРКім Чен Иннаступник

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