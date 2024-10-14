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Донька Навального працює у передвиборчому штабі Камали Гарріс – The Times

14 жовтня 2024, 20:53
Донька Навального працює у передвиборчому штабі Камали Гарріс – The Times
dasha_navalnaya / Instagram
За інформацією журналістів, дівчина працює штатним менеджером.
Донька покійного російського опозиціонера Олексія Навального працює у команді виборчої кампанії Камали Гарріс у вирішальному штаті Пенсильванія.
 
Про це повідомляє The Times. 
 
У виданні нагадали, що 23-річна Даша Навальна закінчила Стенфордський університет у Каліфорнії. З 2019 року вона вивчала соціальну психологію та політологію. 
 
"З серпня вона є штатним менеджером команди кампанії Гарріс у Філадельфії, згідно з її акаунтом на LinkedIn. Її обов'язки включають мобілізацію виборців та роботу з громадою. Однак вона не робила жодних публічних заяв на підтримку Гарріс", - зазначили у матеріалі. 
 
У The Times припустили, що участь Навальної у виборчій кампанії, швидше за все, може свідчити про те, що Гарріс, ймовірно, готується відігравати роль у російській опозиційній політиці.
 
Камала ГаррісОлексій Навальнийросія окупантивійна в Україні

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