Донька Навального працює у передвиборчому штабі Камали Гарріс – The Times

За інформацією журналістів, дівчина працює штатним менеджером.

Донька покійного російського опозиціонера Олексія Навального працює у команді виборчої кампанії Камали Гарріс у вирішальному штаті Пенсильванія.

Про це повідомляє The Times.

У виданні нагадали, що 23-річна Даша Навальна закінчила Стенфордський університет у Каліфорнії. З 2019 року вона вивчала соціальну психологію та політологію.

"З серпня вона є штатним менеджером команди кампанії Гарріс у Філадельфії, згідно з її акаунтом на LinkedIn. Її обов'язки включають мобілізацію виборців та роботу з громадою. Однак вона не робила жодних публічних заяв на підтримку Гарріс", - зазначили у матеріалі.

У The Times припустили, що участь Навальної у виборчій кампанії, швидше за все, може свідчити про те, що Гарріс, ймовірно, готується відігравати роль у російській опозиційній політиці.