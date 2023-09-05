Донька путіна продовжує публікуватися в наукових журналах США і Швейцарії – ЗМІ

Санкції не заважають доньці путіна публікувати статті.

Наукові роботи старшої доньки російського диктатора Марії Воронцової продовжують публікувати в журналах США та Швейцарії. Це відбувається попри триваючу війну рф проти України.

Про це йдеться у проекті "Можемо пояснити".

Марія Воронцова є кандидатом медичних наук та ендокринологом за освітою. Вона продовжує публікуватися в західних наукових журналах.

Проєкт "Можемо пояснити" уточнює, що посилання на її публікації є на сайті московського університету "Істіна" де зібрані наукові тексти всіх співробітників вишу.

"Вона пише статті з ендокринології та медицини в американських і швейцарських видавництвах: The Endocrine Society і MDPI Publishing. У 2022 і 2023 році вийшли чотири тексти Воронцової", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що три з них вийшли після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Воронцова випускає статті не одна, а у співавторстві з колегами з Московського державного університету, зокрема з факультету фундаментальної медицини, де з 2022 року обіймає посаду заступника декана.

На сторінці НАЗК зазначено, що проти Марії Воронцової ввели санкції ЄС, Британія, США, Канада, Швейцарія, Австралія, Японія, Нова Зеландія та Україна.

Зазначається, що санкції не забороняють публікуватися в наукових журналах країн Заходу, деякі з них навіть оплачують таку роботу, проте здебільшого саме автори робіт платять за можливість опублікуватися в журналах.

"Можемо пояснити" пояснило, що статтю мають цензурувати перед публікацією. Видавництво MDPI Publishing існує з середини 1990-х і це журнали з відкритим доступом. А ось The Endocrine Society вважається досить хорошою організацією в наукових колах.

Публікації дочки путіна в цих наукових журналах можуть позначитися на репутації видавництв.