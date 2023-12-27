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ПОЛІТИКА

Донори мають надати Україні допомогу до кінця березня – МВФ

27 грудня 2023, 20:24
Донори мають надати Україні допомогу до кінця березня – МВФ
Фото: Google
У 2023 році донори надали Україні кошти вчасно.

Кошти міжнародних донорів для підтримки економіки України необхідно передати у першому кварталі 2024 року.

Про це заявив директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер в інтерв'ю "Голосу Америки".

Він зазначив, що асигнування мають надавати Україні вчасно.

"Безумовно, ми очікуємо, що донорська підтримка буде у першому кварталі (2024 року - ред.)", - уточнив Кеммер.

За його словами, несвоєчасне надання допомоги може підштовхнути український уряд до неоптимальної економічної політики та ставить під загрозу усі досягнення.

Але, як зазначив Кеммер, наприкінці 2023 року влада України вжила заходів, щоб забезпечити запаси коштів, якщо допомогу не передадуть вчасно.

"Вони також дуже уважно стежать за виконанням бюджету у перші кілька місяців, щоб уникнути проблем у разі, якщо кошти донорів затримаються", - розповів директор Європейського департаменту МВФ.

Він нагадав, що у 2023 році донори надали Україні кошти вчасно.

МВФдопомога

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