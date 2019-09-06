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Допінговий скандал: Дискваліфікація російських легкоатлетів триває

"Російські спортсмени можуть пропустити чемпіонат світу цього року в місті Доха після того, як Міжнародна федерація легкої атлетики проголосувала за залишення в силі покарання за допінг для росіян"
Міжнародна федерація легкої атлетики (IAAF) проголосувала за залишення в силі чинного покарання за допінг для російських спортсменів.
Допінговий скандал: Дискваліфікація російських легкоатлетів триває Фото: Reuters

"Російські спортсмени можуть пропустити чемпіонат світу цього року в місті Доха після того, як Міжнародна федерація легкої атлетики проголосувала за залишення в силі покарання за допінг для росіян", - повідомляє BBC.

Міжнародна федерація легкої атлетики прийняла це рішення на засіданні ради у Монако - це вже 11-й раз, коли вона проголосувала за збереження заборони для спортсменів РФ.

Спортсмени не мають права представляти на змаганнях Росію з листопада 2015 року - після спалаху допінгового скандалу за участю державних структур РФ.

Чемпіонат світу з легкої атлетики відбудеться з 28 вересня по 6 жовтня ц.р.

За умовами заборони IAAF, російські спортсмени не можуть змагатися під прапором РФ.

Проте спортсмени, які пройдуть допінг-тести IAAF, зможуть виступати під нейтральним прапором.

Інформація про загрозу відсторонення росіян від Олімпіади надходила на тлі підготовки до засідання ради Міжнародної федерації легкої атлетики, де мало розглядатися питання відновлення ВФЛА, членство якої було припинено ще в листопаді 2015 року.

Нагадаємо, що за допінг дискваліфікували кількох російських спортсменів.

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09 06 2019 20:58
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