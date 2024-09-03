Допоки США підтримують Ізраїль, життя американців в небезпеці – The Hill

Звичайно, Ізраїль також продовжує допомагати США у багатьох важливих політичних питаннях у регіоні. Але цього подекуди недостатньо.

США підтримували Ізраїль під час холодної війни, щоб протистояти радянському впливу в регіоні. Хоча росіяни все ще активно діють на Близькому Сході, їхній вплив уже не такий значний. Стабільні нафтові ринки також є давньою причиною підтримки США Ізраїля, але і ця ситуація змінюється, оскільки США зараз є провідним виробником нафти на планеті.

Звичайно, Ізраїль також продовжує допомагати США у багатьох важливих політичних питаннях у регіоні. Але цього подекуди недостатньо.

Про це пише The Hill.

Сполучені Штати отримали значні втрати через свої стосунки з Ізраїлем, не лише фінансові, але й людські. Згідно з доповіддю 9/11 Commission, підтримка США Ізраїля була однією з основних причин атак 11 вересня 2001 року в Америці, відповідальність за які була покладені на ісламістську організацію "Аль-Каїда".

Сьогодні, коли напруженість у регіоні зростає, експерти занепокоєні тим, що "ймовірність нападу на США зростає". Представники американської розвідки заявляють, що "зростає ризик того, що бойовики ліванської "Хезболли" завдадуть удару по американцях на Близькому Сході — навіть потенційно на території Сполучених Штатів".