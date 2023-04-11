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Допомагали громадянам рф "легалізуватися" в Україні: СБУ викрила злочинців

11 квітня 2023, 14:08
Допомагали громадянам рф
Фото: Укрінформ
Підроблені документи продавали за 2-3 тисячі доларів з людини.

СБУ викрила кримінальне угруповання, яке займалося незаконною легалізацією іноземців, зокрема росіян, на території України.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

"Серед основних клієнтів зловмисників були громадяни рф, які причетні до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі вбивств. Для них ділки виготовляли фальшиві візи, паспорти та посвідки на проживання в Україні", – зазначили там.

Вартість замовлення залежала від терміновості.

"Крім цього, ділки пропонували своїм клієнтам фейкові перепустки на спецтранспорт за зразком міськради, які давали право безперешкодного проїзду під час комендантської години. Також вони виготовляли для ухилянтів фіктивні документи про непридатність до військової служби", – розповіли в СБУ.

З червня минулого року такими "послугами" встигли скористатися понад 90 осіб. До складу злочинної групи входило 5 мешканців регіону, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності.

"Підпільний бізнес вони організували у двох офісних приміщеннях у середмісті Запоріжжя. Там встановили комп'ютерну техніку та обладнання для виготовлення підробок. Своїх клієнтів підшукували через особисті зв'язки, а також на спеціалізованих інтернет-форумах", – додали в СБУ.

 

 

 
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