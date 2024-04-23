Допомога США для України – це лише початок. Переходимо до нового плану – Bloomberg

Cполучені штати перебувають на порозі остаточного ухвалення пакета допомоги Україні в розмірі $61 млрд.

Наразі Києву потрібен новий план у війні, пише агенція Bloomberg.

Ще рік рік тому було зрозуміло, що Україна повинна повернути всі окуповані росією території, завдавши повної поразки рф.

Проте якщо раніше це було можливо, то тепер вже ні, підкреслює видання.

"Перерва в наданні американської військової допомоги Україні вже обернулася втратами життів, землі та військової ініціативи, які буде важко відновити. Зараз необхідна нова, досяжна і послідовна стратегія припинення війни, кінцевою метою якої є врегулювання", - пишуть журналісти Bloomberg.

Разом з тим, переговори про врегулювання мають відбутися тоді, коли кремль зрозуміє, що йому більше нема чого вигравати від продовження боротьби, і коли Україна вже створить засоби стримування проти будь-якого відновлення бойових дій.

Важливо якнайшвидше доставити на фронт вкрай необхідні артилерійські снаряди, стабілізувавши українські лінії, а вже після ЗСУ повинні будуть зосередитися на обороні, завдаючи втрат російським військам і техніці та одночасно мобілізуючи робочу силу, необхідну для відновлення і відпочинку виснажених фронтових підрозділів.

"Відсутність будь-яких великих спроб контрнаступу у 2024 році має стати частиною теорії перемоги Києва, а не свідченням того, що Україна не може перемогти. Тому що до наступного року, якщо все піде добре, вона зможе використати цей час для перегрупування, поповнення особового складу, засобів ППО і далекобійної артилерії, а також прийняти на борт F-16 та іншу високотехнологічну техніку, яка знадобиться їй для створення надійного, довгострокового стримування майбутнього нападу. Для росії ж продовження вторгнення буде дедалі болючішим і важковиправданим", - пише агенція Bloomberg.