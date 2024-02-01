Допомога США для України: генсек НАТО зустрівся з республіканцями у Вашингтоні

Сторони зустрілися зокрема для того, щоб обговорити подальшу підтримку України з боку обох країн.

Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся у Вашингтоні зі своїм британським колегою Грантом Шаппсом.

Про це повідомляє Пентагон.

У заяві відомства йдеться, що сторони зустрілися зокрема для того, щоб обговорити подальшу підтримку України з боку обох країн.

Крім того, вони обговорювали ескалацію атак пов'язаних з Іраном груп бойовиків на американські війська на Близькому Сході, незаконні напади угруповання хуситів на міжнародне судноплавство в Червоному морі, а також зусилля з доставки гуманітарної допомоги до Гази, йдеться в повідомленні.

"Міністр Остін подякував колезі Шаппсу за непохитну підтримку та лідерство Великої Британії в коаліційних зусиллях, спрямованих на запобігання подальшій агресії бойовиків-хуситів, а також на захист військово-морських та міжнародних комерційних суден, які здійснюють навігаційні права та свободи", – зазначають у Пентагоні.

Раніше заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд у Києві висловила впевненість, що 2024 рік має важливе стратегічне значення для України та принесе їй певні "впевнені успіхи" на полі бою.