Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Допомога США для України: генсек НАТО зустрівся з республіканцями у Вашингтоні

01 лютого 2024, 09:11
Допомога США для України: генсек НАТО зустрівся з республіканцями у Вашингтоні
Україна НАТО
Сторони зустрілися зокрема для того, щоб обговорити подальшу підтримку України з боку обох країн.

Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся у Вашингтоні зі своїм британським колегою Грантом Шаппсом.

Про це повідомляє Пентагон.

У заяві відомства йдеться, що сторони зустрілися зокрема для того, щоб обговорити подальшу підтримку України з боку обох країн.

Крім того, вони обговорювали ескалацію атак пов'язаних з Іраном груп бойовиків на американські війська на Близькому Сході, незаконні напади угруповання хуситів на міжнародне судноплавство в Червоному морі, а також зусилля з доставки гуманітарної допомоги до Гази, йдеться в повідомленні.

"Міністр Остін подякував колезі Шаппсу за непохитну підтримку та лідерство Великої Британії в коаліційних зусиллях, спрямованих на запобігання подальшій агресії бойовиків-хуситів, а також на захист військово-морських та міжнародних комерційних суден, які здійснюють навігаційні права та свободи", – зазначають у Пентагоні.

Раніше заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд у Києві висловила впевненість, що 2024 рік має важливе стратегічне значення для України та принесе їй певні "впевнені успіхи" на полі бою.

НАТООстінвійна в Україніросія окупантиШаппс

Останні матеріали

У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Політика
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 11:32
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Політика
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 08:37
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Політика
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Переклад iPress – 31 січня 2024, 16:50
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Політика
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Переклад iPress – 31 січня 2024, 13:06
Як можна ефективно вбити російську нафтову економіку. Та поставити росію на коліна – Андерс Аслунд
Бізнес & Фінанси
Як можна ефективно вбити російську нафтову економіку. Та поставити росію на коліна – Андерс Аслунд
Переклад iPress – 31 січня 2024, 08:28
Утримувати, розбудовувати та завдавати удару. Візія відновлення переваги України у 2024 році – військові аналітики
Технології
Утримувати, розбудовувати та завдавати удару. Візія відновлення переваги України у 2024 році – військові аналітики
Переклад iPress – 30 січня 2024, 16:34
Українцям поки вдається відбивати атаки росіян на Авдіївку. Але російські війська тиснуть майже скрізь – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українцям поки вдається відбивати атаки росіян на Авдіївку. Але російські війська тиснуть майже скрізь – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 січня 2024, 12:11
Коли долю Європи вирішує меншість. Чи справді Конгрес покине Україну після того, як США згуртували світ, щоб допомогти українцям? – Енн Епплбом
Політика
Коли долю Європи вирішує меншість. Чи справді Конгрес покине Україну після того, як США згуртували світ, щоб допомогти українцям? – Енн Епплбом
Переклад iPress – 29 січня 2024, 16:18
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється