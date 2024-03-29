Допомога США Україні має вирішальне значення для стримування Китаю – МЗС Тайваню

За словами тайванського міністра закордонних справ Джозефа Ву, якщо російській федерації вдасться окупувати значну частину українських територій, то це розглядатиметься як "перемога авторитарних режимів".

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що США повинні продовжувати надавати військову підтримку Україні, інакше Китай посилить свою пропаганду про те, що Сподіваюсь Штати нібито є ненадійним партнером.

Про це повідомляє видання The New York Times.

"Світ не чорно-білий, у ньому все взаємопов'язано, тому неправильно розглядати виключно один конфлікт за один раз. Тому ми переконані, що США не можна відмовлятися від підтримки України", — зазначає тайванський дипломат.

Міністр наголосив, що якщо російській федерації вдасться окупувати значну частину українських територій і назвати це своєю "перемогою", то це розглядатиметься як "перемога авторитарних режимів". В цьому контексті він вказав на зв'язок між Росією, Китаєм, Північною Кореєю та Іраном зараз.

"Тепер вони пов'язані один з одним", — зазначив Джозеф Ву.

Також, за словами глави МЗС Тайваню, якщо Штати відмовляться постачати зброю Україні, Китай може вирішити скористатися тактикою, схожою на ту, яку використовує росія.

Окрім цього, дипломат вказав, що Пекін поширює пропаганду про те, що НАТО нібито змусило очільника рф владіміра путіна почати повномасштабне вторгнення в Україну, а США в кінцевому підсумку нібито не мають наміру підтримувати Київ.

"Тому рішучість США в наданні підтримки тим країнам, які страждають від авторитарної агресії, надзвичайно важлива", — резюмував він.