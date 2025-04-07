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Допомога Україні розколола США – опитування

07 квітня 2025, 13:13
Допомога Україні розколола США – опитування
Виборці-республіканці все частіше виступають проти допомоги Україні, вільної торгівлі та міжнародних зобов'язань.
Розбіжності між двома партіями США з приводу зовнішньої політики перетворилися на прірву.  
 
Про це з посиланням на опитування пише The Wall Street Journal.
 
Серед усіх виборців, які взяли участь у новому опитуванні, 49% підтримали продовження допомоги Україні, а 44% виступили проти.
 
При цьому 83% демократів підтримали продовження фінансової допомоги США Україні для її захисту від росії, тоді як 79% республіканців виступили проти.
 
Протягом 2023 і 2024 років опитування WSJ показували, що демократи частіше говорили, що США необхідно зробити більше для підтримки України, в той час як республіканці говорили, що США і так роблять занадто багато.
 
Загалом результати опитування збіглися з позиціями лідерів партій. Колишній президент Джо Байден і демократи рішуче підтримали оборону України, часто заявляючи, що США робитимуть це "стільки, скільки буде потрібно".
 
Близько 62% виборців заявили, що постійні роздуми Трампа про розширення території США за рахунок включення Гренландії та Канади є поганою ідеєю. Тільки 25% сказали, що контроль був хорошою ідеєю і зміцнив би національну безпеку та американську економіку.
 
Серед республіканців 51% назвали коментарі Трампа про територіальне розширення хорошою ідеєю, а 28% назвали їх поганою ідеєю.
 
Ще один приклад відмінностей в орієнтаціях двох партій: 81% демократів у новому опитуванні висловилися на користь Організації Північноатлантичного договору порівняно з 31% республіканців.
 
Скептицизм республіканців щодо вільної торгівлі проявився, коли виборців запитали, допомагають чи шкодять тарифи економіці США. Близько 77% республіканців заявили, що тарифи допомагають створювати робочі місця в США і приносять користь, тоді як 93% демократів заявили, що вони підвищують ціни та здебільшого є негативним фактором.
 
Опитування проводилося до великого спаду фондового ринку, який стався після того, як Трамп 2 квітня оголосив подробиці тарифів для більшості торгових партнерів США.
 
Незначна більшість американців підтримала скорочення іноземної допомоги, 51% проти 45%. Знову ж таки, результати різко розділилися за партійною приналежністю: 92% республіканців підтримали скорочення, а 85% демократів виступили проти.
 
Ці результати послідували за різким скороченням Агентства США з міжнародного розвитку Трампом та Ілоном Маском, який очолював зусилля адміністрації зі скорочення бюджету. Останніми роками США витратили близько 1% федерального бюджету на іноземну допомогу.
 
Опитування Wall Street Journal проводили серед 1500 зареєстрованих виборців телефоном із 27 березня до 1 квітня. Похибка вибірки становила плюс-мінус 2,5 процентних пункти.
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