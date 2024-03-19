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Допомога Україні залежить від Конгресу, не можна робити прогнозів – Остін

19 березня 2024, 19:13
Допомога Україні залежить від Конгресу, не можна робити прогнозів – Остін
Фото: ЕРА
Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні для продовження поставок зброї.

Майбутня допомога Україні від Сполучених Штатів Америки залежить тільки від рішення Конгресу.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, по результатах засідання у форматі "Рамштайн".

За його словами, він бачить, що українські військові впевнені, що зможуть і надалі захищати Україну. Однак у цьому питання багато що залежить від того, яку допомогу вони отримують. Зокрема мова про амуніцію та допомоги для оборони.

"Тут хочу додати, що ми будемо сподіватись що незабаром буде прийнятий черговий пакет допомоги Україні. Звичайно, ми розуміємо наскільки важливим є те що США дає Україні. Ми бачимо і віримо з оптимізмом що наступні кроки будуть прийняті. Але ви знаєте, що все це залежить від Конгресу. Не можна робити прогнозів, але я буду продовжувати співпрацювати з колегами для того, щоб це стало можливо", - сказав Остін.

Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні для продовження поставок зброї. Причиною є позиція частини конгресменів республіканців, які відмовляються виносити на голосування і затверджувати документ.

 

Конгрес СШАдопомога УкраїніОстінвійна в Україніросія окупанти

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